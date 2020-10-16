工作場所爆疫情 洛縣2周39起

隨著近幾周來新冠疫情在洛縣 出現明顯反彈，洛縣衛生官員越發擔心即將到來的萬聖節 會成為洛縣下一個超級傳播事件（Super Spreader Event）。各級官員紛紛動員起來，鼓勵民眾不要舉行大規模萬聖節派對，或「不給糖就搗亂」（Trick or Treat）活動。

根據洛縣公共衛生局數據，15日共新增新冠確診病例1233例，新增死亡病例24例，兩項數字較昨日都明顯增長。同時洛縣新冠住院人數也增長至723人。

隨洛縣經濟重開擴大，工作場所出現的疫情爆發事件也開始增多。僅在過去兩周，洛縣就報告39起工作場所的新冠傳播事件，較9月份同期上升69%。

除了人群聚集的工作場所外，將到來的萬聖節活動也令洛縣官員高度擔憂。洛杉磯市市市長賈西提（Eric Garcetti）鼓勵市民們在萬聖節期間，以其他有創意的萬聖節活動代替需要孩童在社區到處行走敲門的「不給糖就搗亂」（Trick or Treat）活動。

在上周，加州 政府放鬆了對私人派對的限制，允許居民在室外舉行參加人數不超過三個家庭（Three Households）的私人派對。洛縣公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer)表示，洛縣會跟隨加州的政策變化，但她擔心許多洛縣居民會因此更放鬆對防疫的重視。

為了在疫情期間讓加州人依然能夠享受萬聖節歡樂，州政府提供以下更安全的萬聖節活動建議，包括在自家房屋舉行萬聖節鬼屋糖果尋寶活動，舉行在線派對以及萬聖節化妝比賽，和愛人一起去不用下車的汽車影院看恐怖片，以及僅向同一社區的孩子派發糖果等。