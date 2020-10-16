工作場所爆疫情 洛縣2周39起
隨著近幾周來新冠疫情在洛縣出現明顯反彈，洛縣衛生官員越發擔心即將到來的萬聖節會成為洛縣下一個超級傳播事件（Super Spreader Event）。各級官員紛紛動員起來，鼓勵民眾不要舉行大規模萬聖節派對，或「不給糖就搗亂」（Trick or Treat）活動。
根據洛縣公共衛生局數據，15日共新增新冠確診病例1233例，新增死亡病例24例，兩項數字較昨日都明顯增長。同時洛縣新冠住院人數也增長至723人。
隨洛縣經濟重開擴大，工作場所出現的疫情爆發事件也開始增多。僅在過去兩周，洛縣就報告39起工作場所的新冠傳播事件，較9月份同期上升69%。
除了人群聚集的工作場所外，將到來的萬聖節活動也令洛縣官員高度擔憂。洛杉磯市市市長賈西提（Eric Garcetti）鼓勵市民們在萬聖節期間，以其他有創意的萬聖節活動代替需要孩童在社區到處行走敲門的「不給糖就搗亂」（Trick or Treat）活動。
在上周，加州政府放鬆了對私人派對的限制，允許居民在室外舉行參加人數不超過三個家庭（Three Households）的私人派對。洛縣公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer)表示，洛縣會跟隨加州的政策變化，但她擔心許多洛縣居民會因此更放鬆對防疫的重視。
為了在疫情期間讓加州人依然能夠享受萬聖節歡樂，州政府提供以下更安全的萬聖節活動建議，包括在自家房屋舉行萬聖節鬼屋糖果尋寶活動，舉行在線派對以及萬聖節化妝比賽，和愛人一起去不用下車的汽車影院看恐怖片，以及僅向同一社區的孩子派發糖果等。
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