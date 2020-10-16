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10選區戰況激烈 韓裔律師出怪招

編譯組／綜合報導 
韓裔女律師俞恩苑(左)挑戰洛市議員席位。（Grace Yoo個人網站）
韓裔女律師俞恩苑(左)挑戰洛市議員席位。（Grace Yoo個人網站）

包括洛杉磯市韓國城在內的洛市議員第十選區，越靠近投票日角力愈顯激烈。轉換跑道選市議員的現任洛縣政委員雷利．湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）競選團隊，指控對手、韓裔律師俞恩苑（Grace Yoo）搶先登記MarkRidleyThomas.com網域地址，並以此網站不當攻擊雷利．湯瑪斯，委任律師發函要求終止此一行為。 

俞恩苑上周開始經營MarkRidleyThomas.com，展開對雷利．湯瑪斯的批評，其中引述洛杉磯時報等媒體報導，指控雷德利．湯瑪斯之子涉及南加大的不當捐款。網站並強調，雷利．湯瑪斯一邊競選市議員，一邊卻想著2022年的市長寶座。 

雷利．湯瑪斯的委任律師考夫曼（Stephen Kaufman）強調，他們搶先註冊雷利．湯瑪斯姓名的網址，並以此對雷利．湯瑪斯展開攻訐，由於網址遭到註冊，將導致尋求網路資訊的選民受到誤導，並接觸到對雷利．湯瑪斯不利的錯誤指控。 

雷利．湯瑪斯與俞恩苑在今年3月的初選中脫穎而出，將在11月3日的投票日一決雌雄。這場選戰已經激化成為圈內人對決小老百姓的戲碼，雷利．湯瑪斯擁有長期政治經驗，俞恩苑則將自己包裝為平民代言人。 

俞恩苑表示，指控全屬子虛烏有，她沒有搶先登記網址，只是團隊2020年5月正好發現此一網址沒人使用罷了。 

雷利．湯瑪斯的律師也去函洛市倫理委員會，指控俞恩苑未照規定申報大型文宣，其中包括門把吊牌、庭院標語與數位廣告。洛市選舉法規要求，候選人宣傳品如果散發給200人或以上者，必須在24小時內向市府通報。但照律師的指控，俞恩苑團隊在9月發放些文宣時並未按時申報。 

俞恩苑回應，數位廣告有按時向市府通報，但門把吊牌是初選時發放的，當時已經向市府申報，這次是否還要申報，她們還需要釐清。庭院標語同樣是初選時就已發放，且不足120件。 

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