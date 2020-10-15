16號提案支持者：平權措施不等於族裔配額

此次與會的作家與記者麥迪森（Paula Madison）身兼華非兩族裔的血統，並曾專門撰文尋找自己的華裔祖先。（Tantor.com）

要求在加州恢復實施平權措施（Affirmative Action）的16號提案（Proposition 16），一直是華人社區最為關注的公投提案。許多華人認為，平權措施將會影響亞裔 學子進入加州公立大學系統的機會。為了破除這類想法，多位平權措施的亞裔與非裔 支持者，10月13日召開線上記者會，討論平權措施的歷史背景與其真正的政策目的。

在會上，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）執行主任潘偉旋（Vincent Pan）表示，目前許多亞裔社區對平權措施的反對，是基於其對該措施的錯誤理解導致。許多亞裔在討論平權措施時，往往會忘記許多亞裔其實是平權措施的受益者。在平權措施下，亞裔在許多公立學校擔任教職，行政職務以及入學審核委員等，職務比例都在增加；對公立大學審核亞裔申請人的公正性有正面作用。同時，許多低收入的亞裔家庭，尤其是來自太平洋群島地區的亞太裔，也與非裔和西裔一樣，面臨著難以獲得高等教育的問題。

潘偉旋還表示，在歷史上，平權措施從來沒有支持過在大學中實行族裔配額（Racial Quota）政策。相反，在70年代，為了保證白人在加州公立大學系統的比例優勢，柏克萊加州大學 （UC Berkeley）曾通過擴大SAT考試口語分數所占比例，人為降低亞裔錄取率。在這種情況下，他堅信支持平權措施就是站在「正確的歷史的一邊」；作為少數族裔的亞裔，應該加入支持平權措施的行列中。

一直以來都致力於推動平權措施的記者與作家麥迪森（Paula Madison）表示，在在過去十幾年裡，許多加州公立大學都大量錄取亞洲國際學生。亞洲學生在公立學校系統的占比因此被抬高。在這種情況下，美籍亞裔學生的入學率可能遠比數據顯示的要低。因此麥迪森認為，亞裔學生的高錄取率本身，讓許多亞裔誤解目前美籍亞裔在公立大學的占比。儘管如此，麥迪森並沒能給出目前亞裔學生中國際生占比的數據。

同時麥迪森指責許多亞裔家長，認為平權措施會讓許多「不夠格」的西裔和非裔搶占亞裔的招生名額。麥迪森表示，這種想法是陳舊且帶有排外主義色彩。他認為，之前非裔社團曾堅決反對白人對亞裔大學生進行種族配額的企圖。而今天作為少數族裔的亞裔，也應該支持少數族裔爭取自身教育權利的努力。