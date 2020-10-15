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洛縣傳播率上升 病例恐爆增

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）。（視頻截圖）
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）。（視頻截圖）

洛杉磯縣衛生局14日表示，新冠病毒傳染率上升，預計新冠肺炎新增病例數將在未來幾天上升。此外，近來工作場所的疫情爆發案例也增多。

洛杉磯縣截至14日，新冠肺炎傳播率為1.05，兩周前該數字為1.0。傳播率為1時，表示每個新冠肺炎患者平均傳播給一個人。該數字大於1時，表示未來新冠肺炎病例將呈上升態勢。

洛杉磯縣健康服務主任蓋麗（Dr. Christina Ghaly）說，目前醫院的新冠肺炎病人人數相對較低，為720人，但隨傳播率上升，未來住院人數將會增加。還好醫院床位較充足，至少可以保證在下月之前足夠。

除了傳播率上升，洛縣近來工作場所疫情爆發案例增加，疫情爆發是指某工作場所有三個以上確診人員。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在7月時，工作場所疫情爆發見漲，隨後下降，近幾周又增加。

洛縣目前650位居民中有一個感染新冠肺炎，上周，該數字為950人中有一個感染新冠肺炎。

9月6日至19日的兩周內僅有23個工作場所爆發案例，但9月後期至10月初增長。據統計，兩周內案例超過39個。

洛縣14日新增病例1349例，與近來日新增病例都在1000以下相比，有所上升。衛生官員表示可能與上報案例積壓有關。當日新增死亡病例22例，包括三例長堤市衛生局13日通報的死亡病例。

目前洛縣仍處於新冠疫情「紫色」第一階段。費若表示需要民眾繼續積極防疫，才可以進入下一階段。目前開放的商家大多數都遵循防疫準則，但有少數商家沒有。8月29日至10月6日期間，洛縣對違規商家共開出131張罰單，其中違規最多的是健身房、運動中心和宗教聚會。

費若表示目前沒有看到疫情在學校爆發。目前洛縣有837所學校開放部分面授課，參與的學生有1萬7500人，教職工有1萬600人。其中只有少數教職人員確診。

隨加州政府逐漸放開私人聚會自由，規定每場私人聚會不得超過三家人。洛縣也在計劃開放聚會自由。但是費若警告聚會依舊有傳染新冠病毒的風險，「如果要與兩家人聚會，建議每次只見一家人，這樣中間有了空檔時間，可以減少傳播風險。」但她強調，大型聚會仍被禁止。

費若警告，那些對防疫逐漸麻木的民眾不要太「得意」，目前已看到確診數字上升。如果民眾沒有做好防疫，還將會阻攔洛縣進入下一個開放階段。「我們還需堅持做有用的防疫措施，每個人每天都可以選擇幫助減緩病毒傳播，拯救他人生命。」

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