核桃谷學區漸進式返校上課 特殊生、體育隊員優先

核桃谷聯合學區教委佟儀表示，學區漸進式重啓正有序進行中。（記者楊青／攝影）

學生來自核桃 市、鑽石吧、哈仙達岡、柯汶那、波莫納等城市的核桃谷聯合學區 ，14日舉行學區重啓說明會，説明學區漸進式重啓程序，特殊學生和體育隊員將優先返校學習和訓練。

當天由學區主辦的學校重啓視訊説明會，吸引大批家長和學生旁聽，核桃和鑽石吧的華裔 家長會也組織華裔家長上網旁聽。

核桃谷華裔教委佟儀表示， 因爲學區在洛縣公共衛生局管轄範圍，所有重啓都要遵循洛縣衛生局規定，目前學生學習仍然以網課爲主，但一些特殊學生將可安排學習方式，符合條件的學生和家長可提出申請，選擇他們喜歡的方式。

學區將採漸進式重啓，優先照顧四種學生：首先是幼稚園到小學二年級學生，可申請逐漸回到學校學習；其二是特殊學習的學生，因爲他們上網課效果較差，可優先申請返學面授；其三是運動隊員，可回到學校參加訓練；其四是英語第二語言學習生，主要是新移民，學區將在周六提供加強課程，學生可回校學習。

此外，學區也安排教師上門家訪，評估清寒家庭的學生網路環境，如果確定學生家中網路無法保證學生順利學習，或學生自我控制能力較差，都可優先申請回校學習。

佟儀表示，目前開放所有種類的返校學習，但家長和學生都有權選擇繼續留在家中學習，不返回學校上課。學區目前雖然給學生提供網課，但教師們大多是在學校上網課，學區因此給教師們提供孩童照顧服務，希望解除教師們的後顧之憂。

核桃谷學區14日公布三種分批返校方式為： 周一和周三回校上課，學生隔天上課；周二和周四回校上課，學生隔天上課；周一至周四每天上半天課。目前正徵求老師和家長的意見。

現在學區面臨的另一個問題是，相當部分的教師，不願意學生大規模返校學習。佟儀表示，如果是少數老師不願回來，可用代課老師頂替，如果多數教師不願回來，情況較爲複雜。所以學區與教師工會的談判很重要，如果教師工會同意復工，教師就沒有抗拒學生返校的理由。

鄰近的橙縣學區已重開校園，學生回校上課。佟儀表示，雖然學區沒有統計到底有多少家長願意孩子回到學校進行面對面學習，但相當部分的家長和學生，都希望儘快回到學校。