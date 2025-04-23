場邊人語／關鍵板凳 從此不等

現年27歲的波士頓 塞爾蒂克隊組織後衛普里查德（Payton Michael Pritchar），由於在本賽季扮演板凳角色出眾，4月22日當選美NBA年度最佳「第六人」（The Sixth Man of the Year)。

塞爾蒂克隊以東部戰區第二種子的身分晉級季後賽 ，正在和奧蘭多魔術隊進行第一回合的較量，並且積極爭取衛冕年度總冠軍。

職業籃球運動天地的「第六人」，通常是球隊總教練戰略佈置或者戰術調度的一部分。換句話說，「第六人」的角色，不僅是5名先發隊友的支援，或許也是從板凳出發的主戰球員。

普里查德是於2020年12月23日起代表賽爾蒂克隊出賽；他在這個例行賽季出賽80次，場均得到14.3分3.8個籃板球和3.5次助攻。

塞爾蒂克隊歷年以來共有4名球員當選為年度「第六人」；普里查德是第二名組織後衛獲得此項殊榮。

首名穿著綠衫榮獲「第六人」稱呼的組織後衛是波格登(Malcolm Moses Adams Brogdon)，他已經於2023年10月1日轉隊到波特蘭拓荒者隊，稍後再加入華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

曾經出任過休士頓 火箭隊總教練的麥克海爾(Kevin Edward McHale)，當年在塞爾蒂克隊擔任大前鋒時，兩度榮獲年度「第六人」獎項。

已經去世了籃球名人堂入列中鋒華頓（William Theodore Walton III ），也曾經在1985-86年球季代表塞爾蒂克隊成為年度第六人。