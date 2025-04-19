場邊人語／騎兵新人 表現勝任

來自美國職棒大聯盟（MLB）美國聯會西區小組的德州 阿靈頓遊騎兵隊，4月17日晚間在主場，以5比3擊退到訪的洛杉磯天使隊，不僅形成從4月15日起連續3天出賽都獲勝，而且還笑納例行賽季第12場勝仗。

遊騎兵隊目前的戰績，在西區小組領先，並且在美國聯會15支球隊之中僅有的隊伍，獲勝率能夠和紐約洋基隊相提並論。

遊騎兵隊當晚派出現年25歲，身高6呎5吋的右投手洛克（Kumar Rocker）先發登板。

洛克在喬治亞州出生，在田納西州 納許維爾就讀范登堡大學期間就是棒球高手；但是在選秀期間，卻曾經和科羅拉多洛磯隊和紐約大都會 隊擦肩而過，直到由遊騎兵隊青睞。

洛克在這場比賽，沒有辜負球隊和球迷的寄望，他以78球數主投7局，8次三振對方沒有送出四壞球，遭到對方擊岀5支安打責任失去3分，拿下例行賽季首場勝投。

在此之前，洛克只有一次在小聯盟職業對抗比賽先發時，單場至少上陣6局，那時是2023年5月5日。

洛克原來在這個例行賽季先發過4次，已經有2次都承當敗戰之責。

洛克接受手肘手術之後，在這次主場先發的比賽，創寫了個人單場用球數最多，以及最多三振次數的紀錄。