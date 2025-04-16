我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

場邊人語／紅襪白忙 慘敗光芒

彭廣揚

代表美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓紅襪隊隊，4月14日晚間在佛羅里達州客場，以1：16慘敗給坦帕灣光芒隊，成為美聯在本季第4支累積至少有10場失利的球隊。

美聯目前已經吃過至少10場敗將的球隊，包括紅襪隊、運動家隊、芝加哥白襪隊、明尼蘇達雙城隊。

光芒隊全場共擊出16支安打，包括開賽就揮出1支中外野方向415英呎遠的全壘打；至於第一棒到第九棒的打擊，每一名打者都有安打和得分。

光芒隊在前3局就收穫14分；紅襪隊全場累積有6支安打，可是只有在三局上得到1分。

紅襪隊的28歲當家右投手豪克（Tanner Houck），在這場比賽表現離譜，不僅苦吞例行賽季第2敗，也因此創寫個人和球隊空前難堪的先發表現紀錄。

豪克上個球季還入選全明星，然而13日先發出賽，使用61球數僅僅支撐2.1局，面對打者20次，只有三振對方1次，2次奉送對方四壞球，遭到對方擊出10次安打2次全壘打，失掉12分（其中11分，是責任失分），場均防禦率9.16。

自從1901年以來，至今還沒有任何一位紅襪隊的先發投手，曾經在2.1局就責任丟了11分。

紅襪隊最近一次有先發投手嚴重失職，是於1983年5月24日晚間在客場出戰芝加哥白襪隊時，先發右投手柏德（James Bird）在登板2.2局後失掉11分。

芝加哥 波士頓 佛羅里達州

上一則

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

下一則

MLB／大谷翔平生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲道奇2連勝

延伸閱讀

移民執法緊張 芝墨裔社區取消5月5日節遊行

移民執法緊張 芝墨裔社區取消5月5日節遊行
芝加哥野牛隊 獲美加華人足球賽亞軍

芝加哥野牛隊 獲美加華人足球賽亞軍
場邊人語／先發制人 紐約勝任

場邊人語／先發制人 紐約勝任
MLB／道奇0：16被小熊打爆 佐佐木朗希生涯首敗

MLB／道奇0：16被小熊打爆 佐佐木朗希生涯首敗

熱門新聞

台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

WNBA選秀會 NCAA冠軍後衛台裔陳凱玲成功入選

2025-04-14 21:56
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
金塊隊宣布和2023年率隊奪下總冠軍的長期教頭馬龍（Michael Malone）分道揚鑣。(美聯社)

NBA／奪冠班底出走、雙核心受禮遇 金塊掀茶壺風暴

2025-04-08 21:26
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。(新華社)

NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

2025-04-10 23:30
唐西奇（左）在8日與雷霆之戰遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／湖人明對戰獨行俠 唐西奇心情複雜：不知道該期待什麼

2025-04-09 01:07
太陽隊苦吞8連敗無緣附加賽，杜蘭特無緣角逐任何年度獎項。(路透)

NBA／勇士爆冷輸球 太陽無緣附加賽 杜蘭特失年度獎項資格

2025-04-10 01:49

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種