場邊人語／紅襪白忙 慘敗光芒

代表美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓 紅襪隊隊，4月14日晚間在佛羅里達州 客場，以1：16慘敗給坦帕灣光芒隊，成為美聯在本季第4支累積至少有10場失利的球隊。

美聯目前已經吃過至少10場敗將的球隊，包括紅襪隊、運動家隊、芝加哥 白襪隊、明尼蘇達雙城隊。

光芒隊全場共擊出16支安打，包括開賽就揮出1支中外野方向415英呎遠的全壘打；至於第一棒到第九棒的打擊，每一名打者都有安打和得分。

光芒隊在前3局就收穫14分；紅襪隊全場累積有6支安打，可是只有在三局上得到1分。

紅襪隊的28歲當家右投手豪克（Tanner Houck），在這場比賽表現離譜，不僅苦吞例行賽季第2敗，也因此創寫個人和球隊空前難堪的先發表現紀錄。

豪克上個球季還入選全明星，然而13日先發出賽，使用61球數僅僅支撐2.1局，面對打者20次，只有三振對方1次，2次奉送對方四壞球，遭到對方擊出10次安打2次全壘打，失掉12分（其中11分，是責任失分），場均防禦率9.16。

自從1901年以來，至今還沒有任何一位紅襪隊的先發投手，曾經在2.1局就責任丟了11分。

紅襪隊最近一次有先發投手嚴重失職，是於1983年5月24日晚間在客場出戰芝加哥白襪隊時，先發右投手柏德（James Bird）在登板2.2局後失掉11分。