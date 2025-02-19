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場邊人語／藍鳥長談 內容平淡

彭廣揚
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即將年滿26歲的加拿大籍內野手小葛雷諾（Vladimir  Guerrero Ramos  Jr.），2月18日結束和東家加拿大多倫多藍鳥隊的薪資談判，雙方沒有達成長期締約的目標；小葛雷諾在完成這個球季之後，將恢復自由之身。

藍鳥隊在冬季期間，曾經積極爭取多名高手加盟，但是都事與願違。球隊雖然重視小葛雷諾的貢獻，但是出價的內容，從來就沒有達到小葛雷諾預期的水準。

雙方本來預定在2月17日晚間9時之前，必須完成續約的談判。

小葛雷諾主要負責一壘守備，一直認為自己年輕，而且身手不凡，曾經4次當選全明星。他在現年26歲的全明星的外野手索托（Juan José Soto  Pacheco）同意由美國職棒大聯盟(MLB)紐約洋基隊轉換到大都會隊效力之後，也有意為自己爭取一份肥沃長約。

小葛雷諾本來期望在年度春季訓練開始之前，就能夠和藍鳥隊完成續約的談判，以便在例行賽季開始之後上陣全力以赴。如今雙方無法達成協議，小葛雷諾還是準備在例行賽季全力以赴，並且在球季結束之後，爭取成為自由球員市場上的大熱門人選。

加拿大 大都會 洋基

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