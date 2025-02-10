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場邊人語／賭城爭取 再譜佳曲

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟(NFL)的第59屆年度總冠軍大賽，2月9日晚間在路易斯安納州密西西比河畔紐奧良凱撒球場（Caesars  Superdome）舉行，費城老鷹隊以40：22擊敗堪薩斯城酋長隊。

就在紐奧良慶祝順利完成第11次主辦活動的同時，主場在內華達州拉斯維加斯的突襲者隊，已經和拉斯維加斯連袂向大聯盟提出意願書，表態爭取2029、2030或者2031年的「超級盃」大賽主辦權利。

第58屆超級盃大賽，是於2024年2月11日在拉斯維加斯忠誠航空球場（Allegiant  Stadium）舉行。這是自從1967年以來，超級盃大賽首次在美國西部內華達州舉行。

大聯盟對於拉斯維加斯首次主辦超級盃大賽圓滿成功印象深刻，當時就許諾大賽今後還會在這個城市舉辦。

超級盃大賽和相關活動，是大聯盟年度最重要的營銷重點，並且成為相關主辦城市經濟發展助力。為了方便主辦城市整合資源，大聯盟通常選擇在活動日之前4年做出負責單位決定。

譬如第60屆超級盃大賽預定在加州聖塔克拉拉李維球場（Levi’s  Stadium）舉行；第61屆超級盃大賽選擇在加州洛杉磯英格塢社會金融球場（SoFi  Stadium）舉行。第62屆超級盃大賽，則是在喬治亞州亞特蘭大的奔馳球場（Mercedes-Benz Stadium）舉行。

超級盃 加州 內華達州

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