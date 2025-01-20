場邊人語／寒天地凍 影響活動

極地寒流來襲，對於一場關鍵的職業美式足球 比賽而言，只可以用四個字來形容：凍、滑、溼、苦。

比賽當天，紐約上州 區域的天氣預告顯示戶外的氣溫已經在華氏25度以內，寒風效應影響的溫度甚至一度達到只有單位數。在有感體溫非常不適的情況之下，比賽雙方的球隊，無論是跑、跳、傳、接、追、攔、衝、撞，都很有挑戰性。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會東區小組的紐約水牛城比爾頓，1月19日晚間在主場，迎戰代表美國聯會北區小組的馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊。

位在紐約州西北部的水牛城高點球場（Highmark Stadium），目前的容量是7萬6108名觀眾。

這場比賽關係著比爾隊和烏鴉隊在季後賽 的進程；比爾隊現年28歲的當家四分衛艾倫（Joshua Allen）和烏鴉隊同樣也是28歲的先發四分衛傑克森（Lamar Jackson Jr.）都希望把握機會贏得年度最有價值四分衛的榮銜。

水牛城比爾隊於1959年10月28日成軍，至今已經有66年，四度有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻從來無緣捧回超級盃。

比爾隊和烏鴉隊爭鋒，自從1999年10月31日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰13次，比爾隊的績是5勝7敗，雙方最近一次對抗，是於2024年9月29日由比爾隊以10比35見負。