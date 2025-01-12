場邊人語／賓大失誤 聖母鼓舞

聖母大學爭取連續13場比賽勝利，把握住對方四分衛的失誤，在終場前7秒鐘，從41碼射門成功以3分勝出。

美國大學的校際美式足球 競技，自從8月24日起展開例行賽季之後，1月10日已經完成季後賽 的賽程，代表賓夕法尼亞州立大學(Penn State University)的球隊第16次出戰竟然以24比27苦吞敗果，聖母大學因此取得參加年度總冠軍爭奪賽的資格。

賓夕法尼亞州立大學隊和聖母大學隊，9日晚間在佛羅里達州南部中立的硬石球場(Hard Rock Stadium)現場6萬6881名球迷關注之下，競技決定究竟是誰技高一籌，準備進軍年度總冠軍爭奪賽。

這場比賽雙方你來我往，在第4節分別有2次達陣，並且兩度打成平手。

賓州 州立大學隊於賽前就被看好，全場共有30分鐘4秒控制球權；然而開賽後第1節沒有得分，第2節攻下10分，接下來只有第4節才收穫14分，上半場是以10比3領先。

聖母大學隊全場有2次失誤，累積推進383碼傳接成功達陣2次，有2次衝鋒達陣過。比較之下，賓州州立大學隊有1次失誤，累積傳球和衝鋒前進的距離達到339碼，沒有傳球達陣和3次衝鋒達陣。