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場邊人語／投手巨人 再擔重任

彭廣揚

MLB國聯西區小組的舊金山巨人隊，1月8日和41歲的右投手韋蘭德（Justin Verlander）合議簽訂1年短約，及時在日本籍年輕投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）考慮跨海加盟之際，爭取到資深的先發投手加盟。

舊金山巨人隊在休季期間，本來積極爭取巴爾的摩金鶯隊原任的當家右投手，現年30歲的柏恩斯（Corbin Burnes）加盟，但是柏恩斯剛於2024年12月30日和亞利桑納響尾蛇隊簽訂為期6年總價2億1000萬的合約。

韋蘭德將於2月20日歡慶42歲生日，他於2005年7月4日起參加大聯盟聯賽，例行賽季和季後賽作戰經驗豐富，9次當選全明星，巨人隊計畫借重他擔任先發後段輪值。

韋蘭德在大聯盟效力19個球季期間，幾乎都是在屬於美聯的球隊服役，只有在國聯東區小組的紐約大都會隊短暫效力。他先後於底特律老虎隊、休士頓太空人隊和大都會隊擔任先發投手。

韋蘭德的職業棒球生涯拿過3次賽揚獎（Cy Young Memorial Award），1次年度最有價值球員獎，累積出賽526場，每一場都是先發，戰績是262勝147敗，總共投球3415.2局，以及送給對方3416次三振、拿到262勝，這三者都是現役球員之中最佳紀錄。

他入列名人堂，只是遲早問題。

大都會 舊金山 太空人

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