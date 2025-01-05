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場邊人語／金鶯了得 再添老哥

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會東區小組的巴爾的摩金鶯隊，1月3日和41歲的右投手摩頓（Charles Alfred Morton  IV）簽訂短約，終於及時爭取到這名資深的先發投手加盟。

金鶯隊原來的當家右投手，現年30歲的柏恩斯（Corbin Brian  Burnes），剛剛於2024年12月30日和亞利桑納響尾蛇隊簽訂為期6年總價2億1000萬的合約。

摩頓最近效力於大聯盟國家聯會東區小組的亞特蘭大勇士隊；勇士隊一直在等待他做出繼續代表球隊出賽的決定，然而他以春訓不必離家太遠的理由，沒有和勇士隊續約。

不過，勇士隊在久候卻得知摩頓轉而投效金鶯隊之後，在第一時間就透過社交媒體向這名前隊友致謝意。

摩頓在第二次加盟亞特蘭大勇士隊之後，於2021年到2024年4個球季之間，每個球季都至少先發30場或者累積出賽163.1局，是一名輕柔可靠的主戰投手。

金鶯隊是於3日宣布以1年約1500萬美元合約網羅摩頓，他是於2008年6月14日起在大聯盟服役，即將展開職業生涯的第18個賽季。

過去17年以來，他曾經陸續效力過勇士隊、匹茲堡海盜隊、費城費城人隊、休士頓太空人隊和坦帕灣光芒隊。累積383場出賽過，（382場先發），累積出賽2125.2局，場均防禦率4.01，累積戰績138勝123敗，曾在2018年和2019年分別代表太空人隊和光芒隊入選全明星。

勇士 太空人 費城

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