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場邊人語／又是新年 紐約單戀

彭廣揚

雖然屬於NFL的紐約噴射機隊，在這個例行賽季最後一場出賽排定於1月5日下午，可是球隊尋找新的總經理和總教練的工作已經展開。

在NFL所屬的32 支球隊之中，目前可能需要禮聘總教練或者總經理的球隊，還包括紐奧良聖徒隊、芝加哥熊隊、紐約巨人隊、傑克森維爾美洲虎隊、新英格蘭愛國者隊、克里夫蘭布朗隊、達拉斯牛仔隊和拉斯維加斯突擊者隊。

NFL更換總經理或者總教練，通常是在例行賽季結束之後，原因通常出自5種因素，包括例行賽季戰績慘不忍睹、總教練無法有效和球員溝通、總教練無法應對球迷和輿論壓力、總經理無法貫徹球隊東主的爭勝目標，以及總經理無法妥善爭取和運用人力資源等。

NFL尋找的球隊總教練，上上人選是曾經有過實戰經驗的大學美式足球運動員；候選人本身如果有參加高中美式足球運動的經歷更好，如果曾經出任過大學美式足球球隊的總教練，或者曾經率領高中或者大學美式足球隊獲得出彩戰績猶嘉。

NFL的球隊，這些年來身價節節升高，目前平均的價值大約在5億7000萬美元左右。因此球隊的日常運營，離不開落實擁有者的想法；換句話說，球隊東主的眼光和魄力，其實可能直接、長期影響球隊的陣容和戰力。

噴射機隊成軍已經有65年，曾經贏得過1次「超級盃」冠軍。可惜自從2010年以來，都沒有能夠晉級季後賽。

NFL 足球 新英格蘭

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