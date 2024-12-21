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場邊人語／馬刺中鋒 個人旋風

彭廣揚

美國職業籃球聯盟（NBA）所屬的聖安東尼奧馬刺隊和來自喬治亞州亞特蘭大的老鷹隊，12月19日晚間在德州進行這個例行賽季首次遭遇戰，作東的馬刺隊在延長賽階段以133：126戰勝客隊，順利拿下開季以來的第14勝。

馬刺隊的總教練波波維奇（Gregg Charles  Popovich）是於11月2日在主場指揮擊退明尼蘇達灰狼隊時，有中度中風現象。球隊目前已經指派代理教練。

在法國出生的大前鋒溫班亞瑪（Victor  Wembanyama）在這場比賽表現搶眼，上陣37分鐘13秒，24次出手投籃命中13次，三分球有15次出手7次破網，罰球12投9中，全場獲得42分。此外，還有罰球6個籃板球5次助攻2次抄截和4次火鍋。

他因此成為大聯盟作戰史頁之中，唯一的球員在單場比賽，三分球至少有7次得分，而且還有6次籃板球5次助攻和4次火鍋表現。

當晚是20歲的溫班亞瑪在例行賽季第22次出賽，他在最近的5場比賽，最少獲得15分，最多得到42分。投籃命中率至少為33.3%，最佳為56.3%。

他於連續5次比賽之中，三分球至少出手6次。他是在19日的夜戰延長比賽期間，雪中送炭得到8分；球隊在同一時間總共收穫13分。

馬刺隊最近一次有隊員在單場比賽收穫超過50分，是於2019年1月10日，馬刺隊在主場以154：147擊敗奧克拉荷馬城雷霆隊，中鋒艾德里奇（LaMarcus Nurae Aldridge）獨得56分。

馬刺 中風 德州

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