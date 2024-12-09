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場邊人語／紐約搶標 索托破錶

彭廣揚

美國職棒大聯盟(MLB)從12月9日起連續在德州達拉斯召開年度冬季會議；就在這次同業會議舉行的前夕，現年26歲，4次當選全明星的外野手索托（Juan José Soto  Pacheco），於8日晚間同意國家聯會紐約大都會隊的報價條件，從紐約洋基隊轉換到大都會隊效力。

紐約大都會隊提供的合約內容，是為期15年總價達到7億6500萬美元。

這樣的協議，意味著大都會隊有能力、有信心，並且有意願投資索托，以及從此改變美國職業棒球的球隊和球員合作年限和報酬封頂。

舉行這個只對行業內人士開放的年度會議目的，主要是在大聯盟休季期間，提供給各個球隊所有人、經營團隊、相關球員、工會代表一𠆤即時討論和行動的平台，處理個別自由球員交易轉隊事項。

這些日子以來，在多明尼加出生的索托，早已經成為年度自由球員市場的「大魚」；至少有5支球隊都在積極爭取他的加盟，包括洋基隊、波士頓紅襪隊、費城費城人隊、洛杉磯道奇隊和加拿大多倫多藍鳥隊。

索托在2023年12月7日，才由大聯盟聖地牙哥教士隊被交易到紐約洋基隊。他是於2022年8月2日，由華盛頓哥倫比亞特區國民隊被交易到聖地牙哥教士隊。

在索托的這份超級合約之前，來自日本的「二刀流」大谷翔平，和洛杉磯道奇隊簽訂合約，條件震驚運動天地。

大谷翔平是於2023年12月9日，同意和洛杉磯道奇隊簽訂為期10年總價7億美金的合約。

大都會 道奇 洋基

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