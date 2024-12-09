場邊人語／喬大馭牛 面子不留

美國大學的校際美式足球 競賽，自從8月24日起展開例行賽季之後，12月2日到8日剛完成第15周賽程，銳不可擋的德州 大學隊，竟然在客場於延長賽階段，以19：22落敗於喬治亞大學隊。

德州大學隊在例行賽季只有2次敗北，都是輸給喬治亞大學隊。喬治亞大學隊曾經於10月19日，在德州以30：15勝出。

眾所矚目的美國大學「東南16校」聯盟(The Southeastern Conference ；SEC) 美式足球項目例行賽季，冠軍於是產生。

德州大學隊的主場是奧斯丁羅耀校友暨退伍軍人紀念球場（Darrell K. Royal– Texas Memorial Stadium.）。喬治亞大學的主場是在亞特蘭大 的奔馳球場（Mercedes-Benz Stadium)。

德州大學和喬治亞大學，都是爭奪全國大學美式足球本年度總冠軍的熱門隊伍。

喬治亞大學是於7日下午在7萬4916名熱情的主場球迷面前，以3分之差氣走對手。

雙方在賽事的上半場得分為6：3，由德州大學隊領先。喬治亞大學隊全場5節比賽之中，除了第1節，每一節都至少有3分收穫。全場共有31分鐘59秒掌握球權。

德州大學隊的主攻四分衛，是在德州聖安東尼奧出生，現年21歲的大三生額爾斯（Quinn Tucker Ewers）。喬治亞大學隊的先發四分衛則是在佛羅里達州傑克森維爾出生的大四球員，現年22歲的貝克(Carson Raine Beck)。

然而貝克在上半場第2節掛彩，喬治亞大學隊於是調派作戰經驗並不豐富的替補四分衛史塔頓(Gunner Duvall Stockton)上陣。

史塔頓身高6呎1吋，在這次的替補任務之中，和隊友合作有16次傳球12次成功，累積推進71碼， 最遠傳球距離48碼，雖然他的實戰經驗有限，全場卻催生了隊友有1次傳接達陣和2次攻門得分。