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場邊人語／雄獅壓哨 喜上眉梢

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）所屬的底特律獅隊於12月5日晚間8時15分起，在密西根州主場迎戰來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊，以34比31勝出，穩當地獲得晉級季後賽資格。

底特律獅隊於是代表大聯盟國家聯會北區小組拿到連續11場比賽勝利，並且在國家聯會16支球隊之中，以13戰12勝的戰績和獲勝率92.3%名列前茅。

綠灣包裝工隊自從10月17日到28日之間，曾經連續3場比賽苦吞敗果。包裝工隊並且於11月3日，以14比24向獅隊稱臣過。

獅隊目前的戰績是12勝1敗，創寫了球隊開季後13場賽事的最佳作戰紀錄；而且球隊自從9月8日開啟例行賽季以來，已經累積11連勝，改寫團隊由1934年球季所寫下的連勝紀錄。

現年30歲，身高6呎4吋的獅隊四分衛高夫（Jared Goff），12月5日率隊在有6萬3987名現場球迷的密西根州福特球場（Ford  Field）作東，憑藉著運用，進攻戰術掌握球權，在第4節壓哨的35碼遠的射門，以3分之差退敵。

高夫是加州大學校友，在參加大聯盟2016年選秀時，由洛杉磯公羊隊圈選為狀元球員。2021年1月30日，公羊隊將高夫交易到底特律獅隊。

他在最近4次出賽，每次比賽至少都有21次傳接成功。

當天的比賽，是高夫職業生涯第130次先發，遭到過1次攔截，1次遭到擒殺損失3碼，總共傳球 41次，其中 32次成功，最長傳接距離  28碼，累積推進283碼，有3次傳接成功達陣。

底特律獅隊在最近10個球季之中，僅有3次晉級季後賽。

密西根州 季後賽 加州大學

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