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中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

場邊人語／固守內野 韓將專業

彭廣揚

曾經代表南韓在2022年第19屆亞運會棒球項目摘金，並且在南韓職業棒球聯盟（KBO）寫下1000支以上安打，200次以上盜壘成功紀錄的內野手金慧成（Hye-seong  Kim），12月4日正式運用「入札」（轉隊協議制度） ， 公開面向MLB尋求簽約和效力機會。

金慧成現年25歲，右投左打，在南韓職棒培證英雄隊（The Kiwoom Heroes）効力，守備位置是二壘手或者游擊手。

培證英雄隊在開啟「入札」流程之後，金慧成的經紀團隊有30天時間可以尋找MLB特定球隊展開密集談判和簽訂合約，並且獲得一筆球員轉隊費；然而如果相關活動沒有及時（2025年1月3日美東時間下午五時）和大聯盟取得任何實質、具體進展，金慧成只有回歸培證英雄隊。

金慧成過去8個球季在南韓職棒參加聯賽，打擊率3成04、上壘率3成64，過去7個球季每年都累積有20次以上的盜壘成功，2021年更寫下46次成功盜累的紀錄。他在今年有11支全壘打、30次盜壘成功。

金慧成還是一名出色的中線內野手，曾經2度拿下二壘手金手套獎項，2021年球季也獲得過游擊手金手套。

培證英雄隊歷年以來，曾經供輸內野手姜正浩（Jung-ho Kang）、一壘手或指定打擊朴炳鎬（Byungho Park）、內野手金河成（Ha-seong Kim）和外野手李政厚（Jung-hoo Lee）飄洋過海加盟美國職棒大聯盟。

南韓 MLB

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