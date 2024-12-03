場邊人語／名人教練 令人懷念

在紐約市出生的義大利 裔男子籃球總教練卡奈塞卡（Luigi Carnesecca)，11月30日辭世，享年99歲。

他在生前已經入列位於麻州 春田市的國際籃球名人堂（The Naismith Basketball Hall of Fame)以及位在密蘇里州坎薩斯城的美國大學籃球名人堂（The National Collegiate Basketball Hall of Fame）。

他曾經指導過美國職業籃球協會（ABA）時期的紐約籃網隊，以及屬於美國大學校際運動總會頂級聯賽的紐約聖若望大學男子籃球隊。

卡奈塞卡是天主教聖若望大學的校友；他雖然未曾在自己的大學籃球校隊時期表現搶眼，可是他歷年來帶領的子弟兵，有部分隨後都參加了職業籃球的選秀活動，其中包括左撇射手穆林(Christopher Mullin)。

穆林現年61歲，身高6呎7吋，曾經參加1985年6月18日的大聯盟年度選秀活動，在第1輪第7順位獲得金州勇士 隊青睞，並且於同年11月6日加入聯賽。

穆林總共參加過北美職籃聯賽986場例行賽事和71次季後賽，5次當選過全明星，並且於1992年獲選為美國男子籃球國家隊（第一代「夢之隊」成員，在西班牙巴塞隆納夏季奧會中建功揚名。

穆林和卡奈塞卡同樣入列名人堂，這是美國大學和職業籃球天地的佳話。

卡奈塞卡是最近40年美國大學校際男子籃球頂級聯賽戰術、戰史和戰果的同義詞。在他擔任聖若望大學男子籃球隊總教練的24年期間，共累積獲得526場勝利，雖然球隊從來沒有奪得過大學校際聯賽的年度總冠軍，他卻一直是美國東部，甚至全國大學籃球的傳奇性發言人和代表人物。