場邊人語／感恩評球 雄獅搶秀

美國職業美式足球大聯盟（NFL）於11月28日感恩節當天，循例從中午到晚間安排3場比賽，這些賽事的結果分別為底特律獅隊在密西根州 主場迎戰芝加哥 熊隊，以23：20勝出；德州達拉斯牛仔隊在阿靈頓主場出戰紐約巨人隊，以27：20告捷；威斯康辛州綠灣包裝工隊則在主場對抗佛羅里達州邁阿密海豚隊，以30：17捍衛主場成功。

底特律獅隊於是代表大聯盟國家聯會北區小組拿到連續10場比賽勝利，並且在國家聯會16支球隊之中，戰績和獲勝率名列前茅。

芝加哥熊隊自從10月13日以來，已經連續6場比賽苦吞敗果。球隊的總教練，因此於11月29日遭到炒魷魚。

獅隊目前的戰績是11勝1敗，創寫了球隊開季後12場賽事的最佳作戰紀錄；而且球隊自從9月8日開啟例行賽季以來，已經累積10連勝，如此打平團隊由1934年球季所寫下的連勝紀錄。

現年30歲，身高6呎4吋的獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff ），11月28日午後12時36分開始，率隊在有6萬4275名現場球迷的密西根州福特球場（Ford Field)作東是以3分之差退敵。

高夫是加州大學 校友，也是大聯盟於2016年選秀活動，最初由洛杉磯公羊隊圈選為狀元球員。2021年1月30日，公羊隊將高夫交易到底特律獅隊。

他在最近3次出賽，沒有遭受到任何攔截，並且每次比賽至少都有21次傳接成功。

當天的比賽，是高夫職業生涯第129次先發，沒有遭到過攔截，1次遭到擒殺損失9碼，總共傳球34次，其中21次成功，最長傳接距離30碼，累積推進221碼，有2次傳接成功達陣。