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場邊人語／強化先發 天使變法

彭廣揚

大谷翔平離隊之後，又有一名東瀛球星加盟天使。

屬於美國職棒大聯盟（MLB)  美國聯會西區小組的洛杉磯天使隊，11月27日和日本籍左投手菊池雄星（Yusei  Kikuchi）為期3年總價6300萬美元的合約。

菊池雄星現年33歲，日本岩手縣盛岡市出生，曾經效力於日本職棒埼玉西武獅隊；2019年3月21日在美國職棒大聯盟首次亮相，至今為西雅圖水手隊  、加拿大多倫多藍鳥隊和休士頓太空人隊跨刀過。

洛杉磯天使隊為了增強戰力，日前和兩名資深球星簽約，寄望他們能夠提供更多優質先發，並且針對後進發揮良性牽頭作用。

天使隊首先於11月6日，和現年34歲的資深右投手漢崔克斯（Kyle  Christian  Hendricks）簽訂為期1年總價250萬美元的合約。他自從2014年7月10日起，一直在大聯盟國家聯會芝加哥小熊隊擔任先發。

11月12日，天使隊又和現年35歲資深的捕手達德諾（Travis  Emmanuel  d'Arnaud）簽訂為期2年1200萬元的合約，期待他作為替補投手和提供強大攻擊火力。

菊池雄星在2024年例行賽季，總共代表多倫多藍鳥隊和休士頓太空人隊先發登板32次，累積主投175.2局，有206次三振。

他在7月29日加入太空人隊之後，10場先發造成對手76次被三振出局。

在休士頓太空人隊的作戰史頁，除了菊池雄星之外，只有3名投手曾經在加盟後的前10場先發，累積過至少82次三振。

他們是左投手強森(Randall  David Johnson)、右投手柯爾（Gerrit Alan Cole）和右投手韋蘭德(Justin Brooks Verlander)。

太空人 休士頓 日本

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