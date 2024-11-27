場邊人語／火箭騰空 灰狼白功

美國職業籃球聯盟（NBA）所屬的德州 休士頓火箭隊和明尼蘇達灰狼隊，11月26日晚間在明尼蘇達亞波里斯，進行這個例行賽季第一次遭遇戰，作客的火箭隊一度領先18分，但經過延長賽，才以117比111戰勝地主球隊，順利拿下開季以來的19次出戰第13場勝利。

火箭隊目前於大聯盟西部戰區15支球隊之中名列第3，緊緊跟隨奧克拉荷馬城雷霆隊和金州勇士 隊之後。

現年22歲，身高6呎11吋的火箭隊土耳其 籍中鋒森根（Alperen Şengün），全場先發在陣41分鐘46秒得到22分10個籃板球11次助攻「大三元」，還有3次抄截和3次火鍋。

這是森根在最近7場比賽之中，第3度享受「大三元」。他並且在最近5次比賽中，個人最高得到31分，每場至少也有14分收穫。

火箭隊資深組織後衛范弗利特（Fredderick Edmund VanVleet ）得到全隊最多的27分和11次助攻8個籃板球，小前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）收穫22分，替補的小前鋒湯普森（Ameiz XLNC Thompson）也拿下15分8個籃板球和4次抄截3次火鍋。

灰狼隊的得分後衛愛德華（Anthony Edwards）在場43分鐘15秒，攻下29分10個籃板球，罰球10投10中。大前鋒藍道（Julius Deion Randle）獲得21分6個籃板球，可惜法國籍當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert)只拿下5分2次助攻和16個籃板。