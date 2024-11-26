場邊人語／壓哨攻門 司令鬱悶

有道是一失足空遺恨。

美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 例行比賽進行第12周賽程，德州 達拉斯牛仔隊於11月24日午後1時3分起，在華盛頓哥倫比亞特區和司令隊交鋒，終場以34：26得勝。

司令隊苦吞敗仗的關鍵，就是在下半場結束之前21秒射門失足。

司令隊自從11月3日以來，已經連續3次出賽失利。

牛仔隊目前戰績只有4勝7負，在國家聯會的16支隊伍之中，只有強過紐約巨人隊和卡羅萊納黑豹隊，和芝加哥 熊隊、紐奧良聖徒隊相提並論。

雙方在這場賽事第4節激戰，牛仔隊除了第1節之外，每節至少獲得3分，上半場以3：3戰成平手，司令隊雖然是除了第2節之外，全場每一節都沒有繳交白卷，然而最終還是沒有能夠捍衛主場成功。

牛仔隊30歲的替補四分衛羅旭（Cooper Robert Rush），於當天全場沒有遭到過攔截，有1次遭到擒殺損失6碼，總共和9名隊友合作傳球32次，其中 24次成功，最長傳接距離 41碼，累積傳接推進247碼，有2次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動24次衝鋒，沒有衝鋒達陣過。

牛仔隊在賽前並沒有被看好，可是此役有35分鐘12秒掌握球權，終場前14秒收穫勝果。於西北信用球場（Northwestern Stadium)作客，吸引現場的球迷有6萬4955人。