我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

川普和鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？最可能情境看這裡

場邊人語／壓哨攻門 司令鬱悶

彭廣揚

有道是一失足空遺恨。

美國職業美式足球大聯盟（NFL)  例行比賽進行第12周賽程，德州達拉斯牛仔隊於11月24日午後1時3分起，在華盛頓哥倫比亞特區和司令隊交鋒，終場以34：26得勝。

司令隊苦吞敗仗的關鍵，就是在下半場結束之前21秒射門失足。

司令隊自從11月3日以來，已經連續3次出賽失利。

牛仔隊目前戰績只有4勝7負，在國家聯會的16支隊伍之中，只有強過紐約巨人隊和卡羅萊納黑豹隊，和芝加哥熊隊、紐奧良聖徒隊相提並論。

雙方在這場賽事第4節激戰，牛仔隊除了第1節之外，每節至少獲得3分，上半場以3：3戰成平手，司令隊雖然是除了第2節之外，全場每一節都沒有繳交白卷，然而最終還是沒有能夠捍衛主場成功。

牛仔隊30歲的替補四分衛羅旭（Cooper  Robert Rush），於當天全場沒有遭到過攔截，有1次遭到擒殺損失6碼，總共和9名隊友合作傳球32次，其中 24次成功，最長傳接距離  41碼，累積傳接推進247碼，有2次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動24次衝鋒，沒有衝鋒達陣過。

牛仔隊在賽前並沒有被看好，可是此役有35分鐘12秒掌握球權，終場前14秒收穫勝果。於西北信用球場（Northwestern  Stadium)作客，吸引現場的球迷有6萬4955人。

足球 德州 芝加哥

上一則

NBA／單節12顆三分球 綠衫軍用煙火秀迎回波爾辛吉斯

延伸閱讀

歡慶感恩節最佳去處 這城市居冠 亞城全美第2

歡慶感恩節最佳去處 這城市居冠 亞城全美第2

NBA／從20分落後打到贏8分 馬刺少溫班亞瑪仍收2連勝

NBA／從20分落後打到贏8分 馬刺少溫班亞瑪仍收2連勝
場邊人語／決戰德州 順水推舟

場邊人語／決戰德州 順水推舟
NBA／衛冕軍差點輸爐主 泰托姆延長賽飆絕殺外線退暴龍

NBA／衛冕軍差點輸爐主 泰托姆延長賽飆絕殺外線退暴龍

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國