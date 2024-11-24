我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

場邊人語／主場作戰 布朗獲讚

彭廣揚

現年35歲，身高5呎11吋的賓州匹茲堡鋼人隊四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson ），11月21日晚間8時16分開始，在俄亥俄州行杭亭頓銀行球場（Huntington  Bank Field) 6萬7431名球迷關注之下，率隊冒著寒風積雪以19：24落敗於克里夫蘭布朗隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季苦吞第3場失利。

鋼人隊於是結束5場比賽連勝的紀錄。

鋼人隊當天在這場原來被看好的比賽之中，有35分鐘2秒掌握球權，全場比賽除了第1節繳了白卷之外，每節至少得到3分，可是上半場就是以10：3落後。

布朗隊成軍已經有76年，歷來還沒有過機會在季後賽晉級角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說成功地捧回超級盃

布朗隊和鋼人隊互相較量，始自1950年10月7日起，歷年在例行賽和季後賽交戰過146次，鋼人隊的戰績是81勝64敗1和，雙方最近一次交鋒是於2023年11月19日，布朗隊是以13：10勝岀。

威爾森在這次主場比賽傳球28次，其中21次成功，最長傳接距離46碼，累積傳接推進270碼，有1次傳接成功達陣，4次遭到擒殺損失22碼；同時也發動衝鋒達陣1次。

然而克里夫蘭布朗隊在這場比賽是反敗為勝，關鍵就在於終場前57秒，28歲的跑鋒查布（Nicholas Jamaal  Chubb）衝鋒2碼達陣，將比數由18：19，反轉成為24：19。

查布來自喬治亞大學，其實是這場比賽的關鍵人物，他在上半場第2節結束前4分鐘，也曾經有過2碼衝鋒達陣，當時也是將球隊的比分由0：3扭轉成7：3。

季後賽 俄亥俄州 超級盃

上一則

NBA／獨行俠展現戰力深度奪4連勝 主帥：我們團結一致

下一則

NBA／柯瑞低迷 勇士末節嚴重熄火 溫班亞瑪回歸助馬刺3連勝

延伸閱讀

NBA／綠衫軍22記三分彈 泰托姆包辦6顆 斷騎士開季15連勝

NBA／綠衫軍22記三分彈 泰托姆包辦6顆 斷騎士開季15連勝
NBA／衛冕軍塞爾蒂克狂飆22記三分彈 斷騎士開季15連勝

NBA／衛冕軍塞爾蒂克狂飆22記三分彈 斷騎士開季15連勝
川普擬設委員會汰除「覺醒將領」 傳將開鍘參聯會主席布朗

川普擬設委員會汰除「覺醒將領」 傳將開鍘參聯會主席布朗
川普防長人選赫塞斯挺開除布朗 新書痛批進步派

川普防長人選赫塞斯挺開除布朗 新書痛批進步派

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
小威穿上蠻牛衣服向納達爾致敬。(影片截圖)

網球／穿上「蠻牛T恤」小威、莎娃向納達爾感性致敬

2024-11-19 19:28

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂