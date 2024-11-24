場邊人語／主場作戰 布朗獲讚

現年35歲，身高5呎11吋的賓州匹茲堡鋼人隊四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson ），11月21日晚間8時16分開始，在俄亥俄州 行杭亭頓銀行球場（Huntington Bank Field) 6萬7431名球迷關注之下，率隊冒著寒風積雪以19：24落敗於克里夫蘭布朗隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季苦吞第3場失利。

鋼人隊於是結束5場比賽連勝的紀錄。

鋼人隊當天在這場原來被看好的比賽之中，有35分鐘2秒掌握球權，全場比賽除了第1節繳了白卷之外，每節至少得到3分，可是上半場就是以10：3落後。

布朗隊成軍已經有76年，歷來還沒有過機會在季後賽 晉級角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說成功地捧回超級盃 。

布朗隊和鋼人隊互相較量，始自1950年10月7日起，歷年在例行賽和季後賽交戰過146次，鋼人隊的戰績是81勝64敗1和，雙方最近一次交鋒是於2023年11月19日，布朗隊是以13：10勝岀。

威爾森在這次主場比賽傳球28次，其中21次成功，最長傳接距離46碼，累積傳接推進270碼，有1次傳接成功達陣，4次遭到擒殺損失22碼；同時也發動衝鋒達陣1次。

然而克里夫蘭布朗隊在這場比賽是反敗為勝，關鍵就在於終場前57秒，28歲的跑鋒查布（Nicholas Jamaal Chubb）衝鋒2碼達陣，將比數由18：19，反轉成為24：19。

查布來自喬治亞大學，其實是這場比賽的關鍵人物，他在上半場第2節結束前4分鐘，也曾經有過2碼衝鋒達陣，當時也是將球隊的比分由0：3扭轉成7：3。