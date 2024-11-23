場邊人語／康大女籃 功績燦爛

康州大學女子籃球隊由現年70歲，桃李滿天下的總教練亞瑞馬（Luigi Auriemma）督陣，11月20日晚間在校本部，以85：41擊退來自新澤西州 的狄更斯大學（Fairleigh Dickinson University）隊，造就他成為美國大學校際女子籃球比賽累積勝場次數最多的將領。

在亞瑞馬於康州大學女子籃球隊執教期間，累積得勝1217次，只有162場失利。他率領球隊23次晉級全美年度總決賽四強，並且有11次最終成為全國大學女子籃球年度總冠軍。

他已經在國際籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）入列。

他是超越最近才退休的史坦福大學女子籃球隊的總教練范德維爾（Tara VanDerveer）成為美國大學校際籃球比賽的「得勝王」。范德維爾曾經指導過1996年美國亞特蘭大奧運會女子籃球代表隊，她並且3度指揮史丹福大學 女籃隊在全國年度總冠軍比賽封后。

范德維巿場爾和亞瑞馬，都是美國大學校際女子籃球聯賽之中，僅有的9位總教練，累積戰績至少有900勝。

美國的大學校際女子籃球比賽，擁有1次以上的全國總冠軍殊榮的學校包括康州大學 、田納西大學 、史丹福大學、貝勒大學、聖母大學、南加大 和路易斯安納理工大學。