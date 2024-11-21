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場邊人語／騎士認虧 敗在一簣

彭廣揚

NBA克里夫蘭騎士隊和波士塞爾蒂克隊，11月19日晚間在麻州波士頓，進行這個例行賽季第1次遭遇戰，作東的塞爾蒂克隊，持有大聯盟年度總冠軍衛冕者的身分，以120：117戰勝客隊，順利拿下開季以來的12勝，並且因此斷送騎士隊球季開始以來15連勝的紀錄。

騎士隊在成軍55年的征戰中，曾經有3個球季都是以13連勝開季。單季以15連勝開始，在騎士隊作戰歷史中還是僅有，也是大聯盟第4支球隊成就如此局面。

騎士隊如今在例行賽季，已經有6場比賽每場比賽的總得分至少達到131分。騎士隊在賽前並沒有被看好，可是曾經創寫連續7場比賽獲勝的紀錄。

這些日子以來，克里夫蘭騎士隊不斷在刷新團隊各種紀錄；全隊在10月23日到11月17日期間連續15場比賽告捷，因此成就57歲總教練亞特金森（Kenneth Atkinson），成為大聯盟歷史上首位總教練，在剛剛接手領導球隊的第一個賽季之後，就能夠創寫15連勝的紀錄。

騎士隊28歲的得分後衛米契爾(Donovan  Mitchell)，已經5次當選全明星，在這場比賽上陣40分鐘9秒，得到35分，是比賽雙方得得分最高者。他在最近5場比賽，每一場至少收穫22分。

塞爾蒂克隊26歲的小前鋒泰托姆(Jayson Tatum)，已經5次當選全明星，在這場比賽上陣37分鐘38秒，得到33分，是全隊得得分最高者。他在最近5場比賽，每一場至少收穫20分。

自從2024年1月13日以來，泰托姆已經連續在54場比賽之中，每場比賽至少獲得15分。

麻州 波士頓

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