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場邊人語／比爾設障 酋長負帳

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟(NFL)例行賽季正在進行第11周的賽程，堪薩斯城酋長隊在保持9次出戰全勝紀錄之後，如今終於苦吞首敗。

屬於美國聯會西區小組的密蘇里州堪薩斯城酋長隊，於11月17日在紐約上州水牛城高點球場(Highmark Stadium)，以21比30輸給屬於美國聯會東區小組的水牛城比爾隊，承受例行賽季的第一次失敗。

比爾隊和酋長隊自從1960年11月6日起在例行賽季對陣過56次，比爾隊目前的戰績是30勝25敗1和。

酋長隊當天作客，全場吸引7萬1112名球迷觀戰，有25分鐘27秒掌握球權，在這場比賽有2節都至少得到7分，上半場是以14比16落後；比爾隊在第4節結束前2分17秒由四分衛親自持球由26碼遠處，發動衝鋒攻擊得到7分因此勝出。

現年29歲，身高6呎2吋的酋長隊當家四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)全場2次遭到過攔截，總共和11名隊友合作，傳球33次，其中23次成功，最長傳接距離31碼，累積傳接推進196碼，有3次傳接成功達陣，有2次遭到擒殺損失15碼數。同時也和4名隊友合作共發動17次衝鋒，可是沒有衝鋒達陣。

現年28歲，身高6呎5吋的比爾隊當家四分衛艾倫(Joshua Allen)，全場發動攻擊有1次遭到過攔截，總共和9名隊友合作，傳球40次，其中27次成功，最長傳接距離30碼，累積傳接推進262碼，有1次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；同時也和25歲的隊友跑鋒庫克(James Cook)合作發動9次衝鋒，累積推進20碼還有2次衝鋒達陣。

紐約上州 足球 密蘇里州

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