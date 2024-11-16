場邊人語／騎士巧馴 公牛聽訓

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 所屬的克里夫蘭騎士隊和芝加哥公牛隊，11月15日晚間在俄亥俄州 克里夫蘭，進行這個例行賽季第2次遭遇戰，作東的騎士隊以144：126戰勝客隊，順利拿下開季以來的14連勝。

騎士隊因此成為大聯盟歷年以來，第6支球隊開季就創寫14連勝的紀錄。其他的球隊還包括2015-16球季的金州勇士 隊、1993-94球季的休士頓火箭隊、1948-49 球季的華盛頓首都隊、2002-03球季的達拉斯小牛隊和1957-58 球季的波士頓 塞爾蒂克隊。

騎士隊在成軍55年的征戰中，曾經有3個球季都是以13連勝開季，當年小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）恰處巔峰。

騎士隊如今在例行賽季，已經有6場比賽每場比賽的總得分至少達到130分；目前在大聯盟的30支球隊之中，於場均得分和投籃命中率項目領先群倫。

克里夫蘭騎士隊目前不斷在刷新團隊例行賽季連勝紀錄；全隊在10月23日到11月6日期間連續10場比賽告捷，因此造就57歲總教練亞特金森（Kenneth Neil Atkinson），成為大聯盟歷史上首位總教練，在剛剛接手領導球隊的第一個賽季，開季以來就能夠至少取得連續10場的勝利；他並且是大聯盟歷年以來，第一位總教練在接手指揮球隊作戰之後，就能夠創寫14連勝的紀錄。

騎士隊28歲的得分後衛米契爾(Donovan Mitchell Jr.)，已經5次當選全明星，在這場比賽上陣34分鐘6秒，得到37分，是比賽雙方得得分最高者。他在最近4場比賽，每一場至少收穫22分。