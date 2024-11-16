我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

場邊人語／騎士巧馴 公牛聽訓

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)  所屬的克里夫蘭騎士隊和芝加哥公牛隊，11月15日晚間在俄亥俄州克里夫蘭，進行這個例行賽季第2次遭遇戰，作東的騎士隊以144：126戰勝客隊，順利拿下開季以來的14連勝。

騎士隊因此成為大聯盟歷年以來，第6支球隊開季就創寫14連勝的紀錄。其他的球隊還包括2015-16球季的金州勇士隊、1993-94球季的休士頓火箭隊、1948-49  球季的華盛頓首都隊、2002-03球季的達拉斯小牛隊和1957-58  球季的波士頓塞爾蒂克隊。

騎士隊在成軍55年的征戰中，曾經有3個球季都是以13連勝開季，當年小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James  Sr.）恰處巔峰。

騎士隊如今在例行賽季，已經有6場比賽每場比賽的總得分至少達到130分；目前在大聯盟的30支球隊之中，於場均得分和投籃命中率項目領先群倫。

克里夫蘭騎士隊目前不斷在刷新團隊例行賽季連勝紀錄；全隊在10月23日到11月6日期間連續10場比賽告捷，因此造就57歲總教練亞特金森（Kenneth  Neil  Atkinson），成為大聯盟歷史上首位總教練，在剛剛接手領導球隊的第一個賽季，開季以來就能夠至少取得連續10場的勝利；他並且是大聯盟歷年以來，第一位總教練在接手指揮球隊作戰之後，就能夠創寫14連勝的紀錄。

騎士隊28歲的得分後衛米契爾(Donovan  Mitchell  Jr.)，已經5次當選全明星，在這場比賽上陣34分鐘6秒，得到37分，是比賽雙方得得分最高者。他在最近4場比賽，每一場至少收穫22分。

俄亥俄州 勇士 波士頓

上一則

NBA／字母哥大三元白做工 關鍵犯規遭黃蜂1分逆轉

下一則

場邊人語／老鷹閃震 司令敗陣

延伸閱讀

MLB／主場屋頂被颶風掀翻還沒修好 光芒暫借洋基春訓球場

MLB／主場屋頂被颶風掀翻還沒修好 光芒暫借洋基春訓球場
NBA／首節就狂轟49分 騎士4人得分破20拿下開季14連勝

NBA／首節就狂轟49分 騎士4人得分破20拿下開季14連勝
場邊人語／騎士征伐 必勝戰法

場邊人語／騎士征伐 必勝戰法
NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 將連勝功勞歸功板凳

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 將連勝功勞歸功板凳

熱門新聞

泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
美國前重量級拳王麥可．泰森（Mike Tyson）對決網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）於美東時間15日在德州阿靈頓市登場。(路透／Anadolu Agency)

觀賽指南／拳怕少壯或寶刀未老？ 前拳王泰森對決網紅保羅

2024-11-15 22:14
柯瑞（右）在場上和湯普森有不少互動。（美聯社）

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

2024-11-13 00:55

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕