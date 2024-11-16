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場邊人語／老鷹閃震 司令敗陣

彭廣揚

代表美國職業美式足球大聯盟（NFL)國家聯會東區小組的華盛頓哥倫比亞特區司令隊，11月14日晚間8時15分開始，在6萬9879名主場球迷加油之下出賽，雖然上半場以4分領先，可惜由於下半場第4節節比賽丟失20分，終場遂以18：26落敗於來自賓州，同屬於國聯小組的費城老鷹隊。

老鷹隊在美國職業美式足球大聯盟（NFL) 國家聯會東區小組例行賽季，目前的戰績是8勝2負。

目前在美國職業美式足球大聯盟的32支球隊之中，來自國家聯會的底特律獅隊是戰績首先達到8勝的隊伍。而在美國聯會方面，擁有9勝紀錄的球隊，則是堪薩斯城酋長隊。

老鷹隊此役共有33分鐘4秒掌握球權，上半場只有3分收穫，幸好於下半場第4節結束之前4分鐘58秒和4分鐘38秒時，2次衝鋒達陣反敗為勝。

老鷹隊和司令隊互相較量，始自1934年10月21日起，歷年在例行賽和季後賽交戰過179次，老鷹隊的戰績是85勝89敗5和，雙方最近一次交鋒是於2023年10月29日，老鷹隊是以38：31勝出。

當晩老鷹隊作東，安排現年26歲的四分衛赫茲（Jalen  Alexander Hurts）先發發動攻擊；他是大聯盟年度最有價值球員的熱門候選人。

作客的司令隊則安排現年23歲的四分衛丹尼斯(Jayden Daniels)先發上陣主攻；他是大聯盟年度最佳攻擊端球員的熱門候選人。

赫茲全場沒有遭到攔截，總共和6名隊友合作，傳球28次，其中18次成功，最長傳接距離43碼，累積傳接推進221碼，沒有傳接成功達陣，還有2次遭到擒殺損失15碼，同時也和27歲的跑鋒隊友巴克利（Saquon  Rasul Quevis Barkley）密切合作，共發動26次衝鋒，累積推進146碼和有2次達陣。

丹尼斯則有1次遭到攔截，總共和10名隊友合作，傳球  32次，其中22次成功，最長傳接距離34碼，累積傳接推進191碼，有1次傳接成功達陣，還有3次遭到擒殺損失20碼，同時也和3名跑鋒合作，共發動21次衝鋒，累積推進75碼和有1次達陣。

足球 NFL 費城

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