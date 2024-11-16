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場邊人語／馬刺鋒芒 巫師白忙

彭廣揚

NBA聖安東尼奧馬刺隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊，11月13日晚間在德州進行這個例行賽季首次遭遇戰，作東的馬刺隊以139比130戰勝客隊，順利拿下開季以來的第6勝，以及本季的第2次2連勝。

馬刺隊在當天比賽之前，宣布現年75歲的總教練波波維奇（Gregg Popovich）於11月2日在主場指揮擊退明尼蘇達灰狼隊時，有中度中風現象。

球隊目前已經指派代理教練，並且透露波波維奇已經開始復健，然而何時能夠重新回到球場指揮作戰，還是未知數。

在法國出生的大前鋒溫班亞瑪（Victor  Wembanyama）在這場比賽表現搶眼，上陣32分鐘27秒，29次出手投籃命中18次，三分球有16次出手8次破網，全場獲得50分。此外，還有罰球9投6中，6個籃板球二次助攻1次抄截和3次火鍋。

當晚是溫班亞瑪在例行賽季第12次出賽，他在最近的5場比賽，最少獲得12分，最多得到50分。投籃命中率至少為30.8%，最佳為62.1%。

他於連續2次比賽之中，三分球至少出手12次，命中率都是50%。他並且連續3場比賽，每一場三分球至少出手命中6次，命中率最高達到66.7%。

馬刺隊最近一次有隊員在單場比賽收穫超過50分，是於2019年1月10日，馬刺隊在主場以154比147擊敗奧克拉荷馬城雷霆隊，中鋒艾德里奇（LaMarcus Nurae Aldridge）獨得56分。

溫班亞瑪13日參賽當時是20歲又314天，他是在比賽進行到下半場第3節時，刷新個人在職籃運動天地單場最高得分  。

此外，他還是大聯盟歷年以來，第8位身為新鮮人就在一場比賽之間，至少收穫17分有12個籃板球和8次火鍋。

其他的前輩有此殊榮，包括中鋒山普森(Ralph Lee Sampson Jr.)、中鋒歐拉朱萬(Hakeem Abdul Olajuwon)、中鋒羅賓森（David  Maurice Robinson）、中鋒歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal ）、中鋒莫寧(Alonzo Harding  MourningJr. )、大前鋒鄧肯（Tim Theodore Duncan）和中鋒克林根（Donovan John Clingan）。

馬刺 中風 德州

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