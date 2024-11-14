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場邊人語／野馬垂成 酋長九勝

彭廣揚

美國職業美式足球例行賽季，到如今只有堪薩斯城酋長隊保持9次出戰全勝紀錄。

屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL)美國聯會西區小組的密蘇里州堪薩斯城酋長隊，於11月10日午後12時2分開始在箭頭球場（GEHA Field  at Arrowhead Stadium)，以16：14取勝來自科羅拉多州丹佛，代表美國聯會西區小組的野馬隊，贏得例行賽季的9連勝。

酋長隊自從2023年12月31日以來，已經連續15次出賽都是凱旋而歸。

野馬隊和酋長隊自從1960年10月30日起在例行賽季對陣，酋長隊目前的戰績是73勝56敗。

酋長隊當天作東，全場吸引7萬3704名球迷觀戰，有33分鐘21秒掌握球權，在這場比賽有3節都至少得到3分，上半場是以10：14落後；酋長隊在第四節結束前5分57秒由20碼處攻門得到3分因此勝出。

現年29歲，身高6呎2吋的堪薩斯城酋長隊當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes  II  )全場沒有遭到過攔截，總共和10名隊友合作，傳球42次，其中28次成功，最長傳接距離35碼，累積傳接推進266碼，有1次傳接成功達陣，有4次遭到擒殺損失23碼數。同時也和2名隊友合作共發動16次衝鋒，可是沒有衝鋒達陣。

酋長隊因此成為大聯盟的作戰歷史中，第5支球隊在獲得超級盃之後的第一個例行賽季，還能取得9連勝的佳績。

足球 超級盃 密蘇里州

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