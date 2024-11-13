場邊人語／騎士征伐 必勝戰法

北美職業籃球聯賽（NBA）所屬的克里夫蘭騎士隊和芝加哥 公牛隊，11月11日晚間在伊利諾州芝加哥西區的聯合球場(United Center)，進行這個例行賽季首次遭遇戰，作客的騎士隊以119：113戰勝主隊，順利拿下開季以來的12連勝。

騎士隊因此成為大聯盟歷年以來，第8支球隊開季就創寫12連勝的紀錄。騎士隊在例行賽季，已經有5場比賽每場比賽的總得分至少達到130分。

騎士隊11月9日晚間在主場，以105：100反敗為勝的方式，擊退到訪的布魯克林籃網隊，獲得11連勝。

由於騎士隊在10月23日到11月6日期間連續10場比賽告捷，因此造就57歲總教練亞特金森（Kenneth Neil Atkinson），成為大聯盟歷史上首位總教練，在剛剛接手領導球隊的第一個賽季，開季以來就能夠至少取得連續10場的勝利。

目前負責洛杉磯快艇 隊籃球事務的法蘭克（Lawrence Adam Frank），在2004年接任新澤西籃網隊總教練之後，曾經於當年1月27日到2月24日之間，創寫連續13長比賽勝出的紀錄。

大聯盟自從2000-01球季以來，單季開始以來創寫最佳戰績的是2015-16球季的金州勇士 隊（24連勝），以及2002-03球季的達拉斯小牛隊（14連勝）。

2000-01球季的費城76人隊，也曾經創寫開季10連勝的紀錄。