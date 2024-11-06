場邊人語／海盜不成 酋長險勝

美國職業美式足球 例行賽季，目前只有一支球隊保持出戰全勝紀錄。

屬於NFL美聯西區小組的密蘇里州 堪薩斯城酋長隊，於11月4日晚間7時15分開始在箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium)，在延長賽階段以30比24取勝來自佛羅里達州坦帕灣，代表國家聯會南區小組的海盜隊，贏得例行賽季的八連勝。

海盜隊和酋長隊自從1976年10月31日起在例行賽季對陣，酋長隊目前的戰績是8勝8敗。

酋長隊當天作東，全場吸引7萬3574名球迷觀戰，有40分鐘42秒掌握球權，在這場比賽有3節都至少得到3分，上半場是以10：7領先；酋長隊在第四節攻進14分，延長賽結束前4分8秒衝鋒達陣因此勝出。

現年29歲，身高6呎2时的堪薩斯城酋長隊當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes)全場沒有遭到過攔截，總共和9名隊友合作，傳球44次，其中34次成功，最長傳接距離35碼，累積傳接推進291碼，有3次傳接成功達陣，有4次遭到擒殺損失31碼數。同時也和4名隊友合作共發動33次衝鋒，並且完成1次關鍵性質的衝鋒達陣。

酋長隊是上一屆超級盃 的得主。