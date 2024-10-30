場邊人語／雄獅氣盛 泰坦難爭

來自NFL國聯北區小組的底特律獅隊，從來沒有機會角逐過年度總冠軍榮銜；該隊在這個例行球季卻愈戰愈勇，已經出賽7次有6次告捷，並且從9月30日開始，連續4次出賽，每一場都至少獲得31分。

除了獅隊表現搶眼之外，還有2支屬於國聯的球隊，目前戰績都是6勝2敗，包括華盛頓指揮官隊和綠灣包裝工隊。

身高6呎4吋，現年30歲的獅隊四分衛高夫（Jared Goff），10月27日午後1時2分開始，率隊在有6萬4316名現場球迷的密西根州 福特球場（Ford Field）作東，是以52：14大敗田納西泰坦隊。

高夫是加州大學 校友，也是大聯盟於2016年選秀活動，最初由洛杉磯 公羊隊圈選為狀元球員。2021年1月30日，公羊隊將高夫交易到底特律獅隊。

他在最近3次出賽，沒有遭受到任何攔截，並且每次比賽至少都有2次傳接達陣。

當天的比賽，是高夫職業生涯第124次先發，沒有遭到過攔截，4次遭到擒殺損失33碼，總共傳球 15次，其中 12次成功，最長傳接距離 24碼，累積傳接雖然只有推進85碼，可是有3次傳接成功達陣。

獅隊此役共有24分鐘23秒掌握球權，然而全場前三節每節至少都有得到14分，上半場就以35比14領先。

獅隊和泰坦隊互相較量，始自1971年10月17日起，歷年在例行賽和季後賽只有交戰14次，泰坦隊的戰績是10勝4敗，雙方最近一次交鋒是於2020年12月20日，泰坦隊是以46：25勝出。