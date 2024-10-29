場邊人語／俄大小赢 失望反應

美國大學的校際美式足球 競賽，自從8月24日起展開例行賽季之後，10月21日到27日完成第9周賽程，擁有光榮作戰歷史的俄亥俄州 大學隊，在主場以21：17險勝內布拉斯加大學隊，保持7戰6場勝出紀錄。

俄亥俄州立大學隊自從8月31日起5次比賽連續獲勝，可惜於10月12日岀賽近況彌加的奧勒岡大學隊時，以31：32見負，造成聯贏局面破功。

俄亥俄州立大學隊的主場，是可以容納10萬2780名球迷的俄亥俄球場（Ohio stadium)，於1922年10月7日舉行首次比賽，目前還是全美排行第4規模的大學美式足球運動場。

俄亥俄州立大學是於26日午間在10萬4830名的主場球迷面前，僅僅以3分之差險勝對手。

雙方在賽事的上半場得分為14：6，由俄亥俄州立大學隊領先。俄亥俄州立大學隊於全場4節比賽之中，除了第3節，每一節都至少有7分收穫。第一節的比賽就有7分收穫。全場共有24分鐘53秒掌握球權。

俄亥俄州立大學隊目前的先發四分衛，是在賓夕法尼亞州費城 都會地區出生的大四球員，現年23歲的轉學生霍華德(Will Howard)。

他身高6呎4吋，在這次的先發，和5名隊友合作，有16次傳球13次成功，累積推進221碼，最遠傳球距離60碼，演出3次傳球達陣，1次遭到攔阻。同時和2名隊友合作，全場共發動23次衝鋒，只有累積推進50碼，最長前進距離15碼，沒有衝鋒達陣。

俄亥俄州立大學始終受制於內布拉斯加大學的防守，全場3人先後衝鋒，31次只有64碼收穫，表現遠遠低於預期。