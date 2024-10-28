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場邊人語／鬥牛傷將 調度避僵

彭廣揚

鵜鶘隊於10月25日晚間造訪奧勒岡州波特蘭，先苦後甜，以105：103客場逞強，寫下2連勝。

美國職業籃球聯盟（NBA）所屬的紐奧良鵜鶘隊和芝加哥公牛隊，10月23日晚間在路易斯安納州紐奧良，進行本例行賽季首次會戰。作東的鵜鶘隊終場以123：111獲勝。

在迎接球季主場的開門紅之後，鵜鶘隊於10月24日證實，現年28歲的先發組織後衛墨瑞（Dejounte Dashaun  Murray）左手受傷，未知何時才能重回陣容。

墨瑞是於今年7月6日才經過交易轉隊，23日首次換穿鵜鶘隊的制服出賽；他曾經效力過聖安東尼奧馬刺隊和亞特蘭大老鷹隊。鵜鶘隊看中他是名副其實的組織後衛，對於球隊的防守布置或許能夠加添力量。

墨瑞在這場開季的比賽出戰29分鐘59秒，15次出手4次命中，得到14分獲得10次助攻8個籃板，成為鵜鶘隊作戰史頁中第3位加盟後首役助攻上雙的球員。在他之前的兩位前輩是2002-03年球季的控球後衛戴維斯（Baron Walter Louis Davis）和2018-19年球季的控球後衛小裴頓（Elfrid Payton Jr. ）。

鵜鶘隊目前陣容最大的懸念，就是左撇大前鋒威廉斯（Zion Lateef  Williamson）何時可以正常接受安排出賽，以及如何幫助27歲的小前鋒英格姆（Brandon Xavier  Ingram）持續有效發揮戰力。

路易斯安納州 亞特蘭大 馬刺

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