場邊人語／公羊護城 努力有成

現年27歲，身高6呎3吋的明尼蘇達維京人隊四分衛達諾德(Samuel Richard Darnold)，10月24日晚間8時15分開始，在加利福尼亞州客場的7萬2127名球迷關注之下，率隊以20：30輸給洛杉磯公羊隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會北區小組例行賽季第2場失利。

達諾德是南加大 的校友；他是否能夠和維京人隊發展長遠的合作關係，是目前廣大球迷的懸念。換句話說，維京人隊到如今還在權衡是否要和達諾德簽訂長約，選定他作為長期的先發四分衛。

維京人隊在落敗於公羊隊之後，仍然是大聯盟國家聯會的熱門隊伍，戰績只有落後於底特律獅隊，以及和華盛頓哥倫比亞特區司令隊、綠灣包裝工隊相提並論。

來自國家聯會西區小組的公羊隊，戰績則是3勝4負；目前在小組中名列第二。

雙方在這場賽事難分難解，公羊隊每節至少獲得7分，上半場以14：14戰成平手，維京人隊雖然除了第2節之外，全場每一節都沒有繳交白卷，然而最終還是沒有能夠勝岀。

維京人隊全場控球時間有26分鐘23秒，而公羊隊握有控球權33分鐘37秒，維京人隊沒有失誤，主隊有1次失誤。

維京人隊成軍已經有64年，曾經4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，到如今還沒有捧回過超級盃 ；最近4個球季只有1次晉級季後賽 。

維京人隊和公羊隊互相較量，始自1961年11月5日起，歷年在例行賽和季後賽交戰48次，維京人隊的戰績是27勝19敗2和，雙方最近一次交鋒是於2021年12月26日，公羊隊是以30：23凱旋。