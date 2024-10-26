場邊人語／快艇遷居 太陽勝局

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）所屬的鳳凰城太陽隊和洛杉磯快艇 隊，10月23日晚間7時起，在洛杉磯英格塢新建的英圖伊球場（Intuit Dome），進行本例行賽季首次會戰。

這項有歷史意義的比賽，吸引了1萬8300名現場球迷，延長賽結果由作客的太陽隊以116比113險勝，拿下球隊和球季的開門紅。

快艇隊的31歲得分後衛鮑威爾（Norman Powell），於比賽開始17秒之後，完成一記11英呎遠的2分跳投，成為在這個嶄新球場正式啟用後得分的首名球員。

快艇隊33歲的小前鋒雷納德（Kawhi Leonard），曾經6次當選全明星，由於右膝受傷並沒有出場。

快艇隊35歲的組織後衛哈登（James Harden Jr.）上陣39分鐘51秒，為全隊在場最久者，也是得分最高者，以及籃板球和助攻次數最多者。他28次出手投籃命中10次，命中率35.7%，全場攻下29分，三分球投9中2，命中率22.2%，9次罰球7次得分，命中率77.8%，還有12個籃板球8次助攻1次抄截。

剛剛歡慶36歲生日的太陽隊大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）上陣43分鐘40秒，為全隊在場最久者，也是全隊得分最高者；17次出手投籃命中8次，命中率47.1%，全場攻下25分，三分球投5中2，命中率40%，9次罰球7次得分，命中率77.8%，還有7個籃板球3次抄截1次火鍋。

太陽隊在這次交鋒中勝出，還是由於5名先發得分都是雙位數，以及6名替補都有得分。