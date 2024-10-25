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WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

場邊人語／尼克作客 波城力克

彭廣揚

NBA所屬的波士頓塞爾蒂克隊和紐約尼克隊，10月22日晚間7時30分起，在波士頓道明球場（TD Garden），進行例行賽季首次遭遇戰。

比賽結果由作東的塞爾蒂克隊以132：109，拿下球隊和球季的開門紅。

塞爾蒂克隊全場三分球出手61次其中有29次得分，打平大聯盟，球隊單場三分球得分紀錄。尼克隊全場30次嘗試三分球，有11次破網得分。

尼克隊當晩團隊投籃命中率達到55.1%，三分球命中率36.7%，有34次籃板球和12次失誤。塞爾蒂克隊團隊投籃命中率達到59.5%，三分球命中率47.5%，有40次籃板球和4次失誤。

大聯盟的82場例行賽季從當晩起於是展開，30支球隊的賽程一直跨年進行到2025年4月13日。

塞爾蒂克隊是上個球季的年度總冠軍，當天晚上選擇在主場升起冠軍旗，同時舉行誓師大會，矢志在這個球季稱霸東區，並且全力衛冕NBA年度總冠軍。

尼克隊雖然在休季期間已經補強陣容布置新局，積極準備角逐東區霸權，可惜這次出場後的落差表現還是令人錯愕。

尼克隊和塞爾蒂克隊在例行賽季，總共有4次對抗，其他3次比賽將於2025年2月8日、2月23日和4月8日舉行。

波士頓 NBA

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