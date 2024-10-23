場邊人語／老闆開心 紐約歡欣

來自美國紐約市布魯克林 區的自由隊(New York Liberty)，10月20日晚間在主場-巴克萊中心（Barclays Center)延長比賽的時段，以67：62擊退來自明尼蘇達州的山貓隊(Minnesota Lynx)，終於贏得美國女子職業籃球大聯盟（WNBA)的年度總冠軍。

自由隊原來的經營者是媒體大亨多蘭(James Lawrence Dolan)，他也是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)紐約尼克隊的東主。

大聯盟是於2019年1月23日宣布，自由隊的所有權和經營權交易給華人企業家蔡崇信和吳明華夫婦。

蔡崇信和吳明華夫婦，目前同時擁有和經營紐約布魯克林籃網隊。

紐約市各界預定於10月24日上午10時開始，在紐約市曼哈頓下城百老匯的「英雄谷」（Canyon of Heroes)，向自由隊全體隊職員致敬，並且稍後於市政廳和巴克萊中心舉行慶祝活動。

美國女子職業籃球的隊伍，1996年4月24日倡議成立，同年10月30日在全美8個城市組建，包括紐約市、北卡羅萊納州夏洛特、加州 沙加緬度、加州洛杉磯、德州休士頓、亞利桑納州鳳凰城、猶他州鹽湖城和俄亥俄州克里夫蘭。

1997年6月21日，大聯盟首度例行賽季展開競技。

紐約自由隊經過將近一個世代的接棒努力，終於能夠在女子職業籃球運動天地封后，這是一篇難得的勵志向上奮鬥不懈的故事，也是一段岀奇的經營管理逆轉有成的演示。

放眼美國的運動天地，能夠在地搶走紐約麥廸臣廣場花園（Madison Square Garden)的風采，並且能夠此時鼓舞紐約市民共享榮譽感和成就感，蔡崇信和吴明華堪稱名副其實真英雄！