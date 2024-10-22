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場邊人語／德大輸透 不再牽頭

彭廣揚

美國大學的校際美式足球競賽，自從8月24日起展開例行賽季之後，10月14日到20日剛完成第8周賽程，銳不可擋的德州大學隊，竟然在主場以15：30落敗於喬治亞大學隊，未能保持7戰7場勝出紀錄

德州大學隊的主場是奧斯丁羅耀校友暨退伍軍人紀念球場（Darrell K. Royal– Texas Memorial  Stadium）。

德州大學和喬治亞大學，在本球季都是爭奪全國大學美式足球年度總冠軍的熱門隊伍。

德州大學是於19日午間在10萬5215名熱情、創紀錄人數的主場球迷面前，以15分之差輸給對手，苦吞這個球季首度失利。

雙方在賽事的上半場得分為23：0，由喬治亞大學隊領先。喬治亞大學隊全場4節比賽之中，除了第3節，每一節都至少有7分收穫。第一節的比賽就有7分收穫。全場共有30分鐘26秒掌握球權。

喬治亞大學隊目前的先發四分衛是在佛羅里達州傑克森維爾出生的大四球員，現年22歲的貝克(Carson Raine Beck)。

他身高6呎4吋，在這次的先發和8名隊友合作，有41次傳球23次成功，累積推進175碼，最遠傳球距離43碼，沒有演出傳球達陣，同時和3名隊友合作，全場共發動24次衝鋒，累積推進102碼，最長前進距離18碼，有3次衝鋒達陣。

德州大學始終受制於喬治亞大學的防守嚴密，全場5人先後衝鋒，27次只有29碼收穫。

德州 足球 奧斯丁

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