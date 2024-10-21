我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

場邊人語／足以勝任 紐約搶人

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB)國家聯會東區小組的紐約大都會隊，以及西區小組的洛杉磯道奇隊，10月20日晚間8時9分起進行國家聯會年度冠軍爭奪賽關鍵的第6戰，道奇隊靠游擊手艾德曼（Tommy Edman）攻下4分打點，終場以10：5獲勝，系列賽4勝2敗淘汰大都會隊。

大都會隊的焦點人物，是現年29歲，4次當選全明星的一壘手阿隆索(Peter  Morgan  Alonso)。

阿隆索於佛羅里達州坦帕出生，2019年3月28日正式在大聯盟亮相，至今代表大都會隊在6個例行賽季出賽846場。

他於2024年例行賽季的162場比賽全勤，總共擊出146支安打，34支全壘打，得到91分和累積88打點，場均打擊率.240。

阿隆索是於2016年6月9日透過選秀和大都會隊結緣，當年7月4日正式簽約。

他在最近5個球季之中身價一路攀高，為避免接受球隊的仲裁，連續和球隊簽訂1年短約；例如2020年3月11日以65萬2521美元，2021年3月11日以67萬6775美元續約。2022年3月22日，則以740萬美元簽訂1年合約，2023年1月13日，是以1450萬美元續約1年，而2024年1月11日，球隊則是以2050萬美元和他續約1年。

阿隆索在著名的經紀人指導之下，目前正把握即將自由之身的有利時機，或者尋求和大都會隊簽訂巨額長約，或者在公開市場待價而沽。

18日告別紐約，著陸洛杉磯，或許正是阿隆索新征程的開始。

大都會 道奇 洛杉磯

上一則

WNBA／第5戰驚險逆轉山貓 自由人延長賽奪隊史首冠

下一則

NBA／熱身賽表現出色 勇士延長穆迪合約

延伸閱讀

紐約亞裔律師試圖誘拐性侵幼女 判刑10年

紐約亞裔律師試圖誘拐性侵幼女 判刑10年
MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決
開箱J.P.摩根家族紐約百年豪宅 古典手工藝奢如劇院

開箱J.P.摩根家族紐約百年豪宅 古典手工藝奢如劇院
MLB／大都會續命 20日再戰道奇 燃起地鐵大戰希望

MLB／大都會續命 20日再戰道奇 燃起地鐵大戰希望

熱門新聞

中國知名籃球球星易建聯。(新華社)

中國球星易建聯疑嫖娼登熱搜 跨性別者拿裸照、身分證舉證

2024-10-17 03:41
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
道奇隊目前以3比1聽牌國聯冠軍賽。貝茲17日狂敲4安打、4打點。(路透)

MLB／道奇、洋基世界大賽門票已開賣 起跳價998.12元

2024-10-18 02:00
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
國聯冠軍賽第5戰，大都會隊以12：6擊敗道奇隊。(路透)

MLB／大都會海灌12分續命 道奇負憾將回洛杉磯一決高下

2024-10-18 21:03

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行