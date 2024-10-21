場邊人語／足以勝任 紐約搶人

屬於美國職棒大聯盟（MLB)國家聯會東區小組的紐約大都會 隊，以及西區小組的洛杉磯道奇 隊，10月20日晚間8時9分起進行國家聯會年度冠軍爭奪賽關鍵的第6戰，道奇隊靠游擊手艾德曼（Tommy Edman）攻下4分打點，終場以10：5獲勝，系列賽4勝2敗淘汰大都會隊。

大都會隊的焦點人物，是現年29歲，4次當選全明星的一壘手阿隆索(Peter Morgan Alonso)。

阿隆索於佛羅里達州坦帕出生，2019年3月28日正式在大聯盟亮相，至今代表大都會隊在6個例行賽季出賽846場。

他於2024年例行賽季的162場比賽全勤，總共擊出146支安打，34支全壘打，得到91分和累積88打點，場均打擊率.240。

阿隆索是於2016年6月9日透過選秀和大都會隊結緣，當年7月4日正式簽約。

他在最近5個球季之中身價一路攀高，為避免接受球隊的仲裁，連續和球隊簽訂1年短約；例如2020年3月11日以65萬2521美元，2021年3月11日以67萬6775美元續約。2022年3月22日，則以740萬美元簽訂1年合約，2023年1月13日，是以1450萬美元續約1年，而2024年1月11日，球隊則是以2050萬美元和他續約1年。

阿隆索在著名的經紀人指導之下，目前正把握即將自由之身的有利時機，或者尋求和大都會隊簽訂巨額長約，或者在公開市場待價而沽。

18日告別紐約，著陸洛杉磯，或許正是阿隆索新征程的開始。