場邊人語／水手乏力 老虎得意

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組的底特律老虎隊，8月15日午後在密西根州 老虎球場（Comerica Park）作東，全場只擊出3支安打1支全壘打。當天作客的西雅圖 水手隊，來自美聯西區小組，雖然在第一局上就先馳得點，終場卻以1比2落敗，連續3場對抗比賽都失利。

老虎隊和水手隊在最近的10天，共交鋒6次，其中老虎隊5次告捷。

現年36歲，作戰經驗豐富的日本 籍右投手前田健太（Kenta Maeda），在這場比賽是實際的先發投手，使用84球數主投5.2局，送出5次三振1次四壞球保送，沒有丟失分數。

前田健太自從由明尼蘇達雙城隊轉入底特律老虎隊之後，表現差強人意，本季有17次先發登板，戰績僅2勝5敗。

擔任底特律老虎隊第九棒打擊的是現年31歲，來自波多黎各的游擊手貝耶茲（Javier Baez）；他的例行賽季表現平平，累積擊出過49支安打6支全壘打，場均打擊率只有.188。

但是貝耶茲在這場日戰之中，卻成為難得的逆轉得勝英雄。他是於第八局下1好球2人出局時，揮岀409英呎遠的左中外野方向2分全壘打。

西雅圖水手隊全場只擊出過1支二壘安打。