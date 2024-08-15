場邊人語／國民上火 打擊結夥

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的華盛頓哥倫比亞特區國民隊，8月13日晚間在馬里蘭州 作客，全場共擊出14支安打，終場以9：3取勝代表美國聯會東區小組的巴爾的摩金鶯隊。

國民隊和金鶯隊目前在例行賽季都是出賽120場；國民隊的戰績是55勝65敗，金鶯隊的戰績則是70勝50敗。

當晚擔任第六棒打擊的國民隊一壘手查帕羅(Andrés Alfonso Chaparro)，右投右打，是在小聯盟磨練8年之後，首次在大聯盟聯賽之中亮相。

他在整場比賽4次走進打擊區，第二局上是被接殺出局，第四局上、第六局上和第八局上，都擊出二壘安打。全場得到2分有1打點。

查帕羅因此成為大聯盟作戰史頁中第四位新鮮人，在首次出場時，就至少揮出3支二壘安打。

大聯盟最近一次出現類似盛況，是於2008年5月24日，由紐約大都會 隊時年22歲的伊凡斯（Nicholas Reginald Evans），在科羅拉多州 客場締寫。

國民隊第五棒左外野手，現年21歲的伍德（James Irvin Wood），也是打擊火力全開，全場5次上陣打擊4次完成安打。