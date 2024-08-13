場邊人語／代打加持 勇士有恃

來自美國職棒大聯盟（MLB)國家聯會東區小組的亞特蘭大勇士 隊，8月12日晚間在北加州舊金山 作客，全場10局比賽只擊出4支安打，終場以1：0取勝代表國家聯會西區小組的巨人隊。

勇士隊和巨人隊目前在例行賽季都是出賽118場以上；勇士隊的戰績是62勝56敗，巨人隊的戰績則是61勝60敗。

巨人隊和勇士隊當天晚上演出先發左投對決，代表亞特蘭大勇士隊，現年35歲的塞爾（Christopher Allen Sale ），以及代表舊金山巨人隊，現年31歲的史奈爾（Blake Ashton Snell）都完全壓制對手的打線。

史奈爾使用114球數主投6.1局被擊出2支安打沒有失分，送出11次三振和3次四壞球保送，防禦率降至3.91。塞爾以107球數主投7局遭到擊岀3支安打也沒有失分，送岀12次三振沒有四壞球保送，防禦率調降至2.61。

這場夜戰共吸引3萬184名球迷在甲骨文球場（Oracle Park)觀戰。兩隊的先發投手總共送出33次三振，這是場地的紀錄。

延長賽進行到第10局上，是由勇士隊第七棒代打，現年35歲的捕手達德諾（Travis Emmanuel d'Arnaud）擊出右外野方向高飛犧牲打掩護隊友得分並且勝出。