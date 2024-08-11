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場邊人語／勇士不敵 盛名掃地

彭廣揚

來自美國職棒大聯盟（MLB）國聯中區小組的威斯康辛密爾瓦基釀酒人隊，8月8日午後在亞特蘭大作客，全場擊出20支安打6支全壘打，第一局上就攻下3分先馳得點，終場以16：7擊敗代表國聯東區小組的勇士隊。

這是勇士隊和釀酒人隊在這個例行賽季，第六次也是最後一次進行系列對抗比賽。勇士隊在上個球季的對抗賽之中，是以4勝2負領先。

該隊目前是五連敗，包括連續3次捍衛主場失敗，戰績是60勝54敗，在小組內排名位於費城的費城人隊和紐約大都會隊之後。

勇士隊剛才於8月4日午後在主場，遭到邁阿密馬林魚隊以7比0橫掃。由勇士隊作東，連續2次出賽都是抱蛋而歸(Back-to-Back  Shutout)，如此尷尬的表現並不常見。

換句話說，勇士隊在8月4日作戰落敗，意味著該隊在例行賽季於主場的連續231場未曾遭受到對手完封的紀錄中斷。

勇士隊最近一次連續兩場七局賽事之中，遭到對手完全封鎖進攻，是於2021年4月25日，當天兩場比賽(doubleheader)的對手都是亞利桑納響尾蛇隊。

勇士隊最近一次連續兩場9局的賽事之中，遭到對手完全封鎖進攻，是於2014年9月1日和2日，這兩場比賽的對手，都是來自費城的費城人隊。

釀酒人隊自從4月9日到13日以來，已經連續5次在客場，贏得系列對抗比賽勝利。

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