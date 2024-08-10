場邊人語／紐約終局 洛磯輸曲

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的紐約大都會 隊，8月7日晚間在科羅拉多州丹佛作客，全場擊出11支安打，第一局上就先馳得點，終場以5比3取勝代表國家聯會西區小組的洛磯隊，贏得例行賽季114場次第60場勝利。

大都會隊在這場比賽，並沒有擊出過全壘打；全隊目前累積的全壘打次數，在大聯盟名列第五。不過，全隊已經有6名球員，在例行賽季至少揮岀10支全壘打；上個球季共有8名球員，累積至少打擊岀10支全壘打。

目前大聯盟的季後賽形勢，紐約大都會隊必須要再接再厲；在國家聯會小組領先的球隊分別是賓夕法尼亞州費城人隊、加州 洛杉磯道奇隊和威斯康辛州密爾瓦基釀酒人隊。

在國家聯會爭奪外卡資格有利的球隊，包括亞利桑納州鳳凰城香味蛇隊、加州聖地牙哥教士隊和喬治亞州亞特蘭大勇士 隊。

大都會隊的終結右投手，是現年30歲，波多黎各裔的狄亞兹（Edwin Orlando Díaz Laboy），他使用17球數主投1局面對打者4次，送岀2次三振遭到擊出1支安打責任失去1分，不過拿到本季第14次救援成功。

狄亞兹自從2016年6月6日在大聯盟亮相之後，已經累積有219次救援成功的紀錄，其中代表大都會隊期間累積就有110次佳績。

狄亞兹目前是紐約大都會隊歷年以來，累積成功救援次數名列第四的投手；他的前輩包括左投手法蘭戈（John Anthony Franco）、來自多明尼加的右投手班尼提兹（Armando Benítez）和也是來自多明尼加的右投手法米利亞（Jeurys Familia Mojica）。