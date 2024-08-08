場邊人語／美足執念 嶄新一年

美國職業美式足球 大聯盟（NFL），由8月8日到9月3日舉行3個星期的季前熱身比賽；9月5日晚間展開例行賽季，由堪薩斯城酋長隊在主場迎戰馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊。

這場比賽似曾相識；酋長隊和烏鴉隊曾經於上個球季，於2024年1月28日爭奪美國聯會冠軍時遭遇；酋長隊在周日下午於客場以17比10勝岀。

酋長隊是於2024年2月11日晚間，在內華達州拉斯維加斯，以25比22擊敗舊金山 四九人隊，榮獲第58屆超級盃 。

大聯盟目前共有32支球隊，例行賽季是指每支球隊在展開聯賽之後，連續18個星期排定出戰17場次。

換句話說，大聯盟是從9月份開始這四個月期間，排定272場例行比賽。

酋長隊是否能夠「三連冠」？可不可以在連續5個球季之中3次龍燈王座？這是大部分職業美式足球球迷的懸念。

酋長隊和烏鴉隊都擁有獨當一面的四分衛，具備最有價值球員的資格。他們分別是現年27歲，身高6呎2吋的烏鴉隊主力傑克森（Lamar Jackson Jr.）；以及現年28歲，身高6呎2时的酋長隊主攻健身馬霍姆(Patrick Mahomes II）。